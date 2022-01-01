Первое в 2022 году смертельное ДТП произошло в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Первое в 2022 году смертельное ДТП произошло в Иркутской области. Утром 1 января на 1795 километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» возле моста через реку Белая Усольского района столкнулись «ВАЗ» и большегруз. 26-летний мужчина за рулем легковушки погиб на месте аварии. Водитель грузовика не пострадал. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сотрудниками ГИБДД проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельства произошедшего,- рассказали в ведомстве.

Полицейские призывают водителей использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства, а также не совершать на дорогах рискованных маневров, опасных обгонов и перестроений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пьяный водитель без прав пытался скрыться от полицейских в канун Нового года. Любителю пьяной езды грозит до 15 суток ареста. (подробности)

Трагедия: четыре человека погибли при пожаре в новогоднюю ночь под Иркутском. Четыре человека погибли при пожаре в двухэтажном доме в Хомутово 1 января. (подробности)