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Происшествия1 января 2022 9:00

Пьяный водитель без прав пытался скрыться от полицейских в канун Нового года

Любителю пьяной езды грозит до 15 суток ареста
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Пьяный водитель без прав пытался скрыться от полицейских в канун Нового года

Пьяный водитель без прав пытался скрыться от полицейских в канун Нового года

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Вечером 31 декабря дорожные полицейские Эхирит-Булагатского района задержали пьяного лихача. На 65 километре автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово инспекторы ГИБДД заметили подозрительные «Жигули». Водитель, увидев патрульную машину, попытался скрыться, добавив скорость. Началась погоня, однако длилась она недолго. Мужчина не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение строящегося моста, после чего его задержали. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Нарушителем оказался 28-летний житель Качугского района, не имеющий права управления транспортными средствами, - рассказали в ведомстве. - Медицинское освидетельствование подтвердило употребление им алкоголя.

Любителю пьяной езды грозит до 15 суток ареста. В отношении мужчины составлен административный протокол.

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