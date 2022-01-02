Еще 390 человек заболели коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом. За сутки опасную инфекцию подхватили еще 390 человек. 175 из них проживают в Иркутске. С начала пандемии в нашем регионе уже 157 841 заболевший. Госпитализированы на данный момент 2 273 пациента. Такие данные 2 января 2022 года привел оперативный штаб.

Увы, увеличивается и число смертей от COVID-19. За сутки умерли еще 16 человек. Число жертв ковида в Приангарье выросло до 7 125. Еще 587 ушли из жизни от заболеваний, не связанных с коронавирусом. Прирост за сутки составил 2 пациента.

Что касается хороших новостей, то за сутки в Иркутской области ковид победили 1 829 заболевших. В общей сложности выздоровели 140 920 человек.

Медики призывают сибиряков соблюдать масочный режим в общественных местах. Это поможет избежать заражения.

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