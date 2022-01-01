Предварительная причина пожара в Хомутово 1 января названа Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Установлена предварительная причина пожара в Хомутово 1 января, который унес жизни 5 человек. Дознаватели и эксперты МЧС России провели опросы и экспертизы и пришли к выводу, что причиной трагедии могла стать аварийная работа электрооборудования. В администрации села рассказали, что семья благополучная и на учете не состояла. Соседи так же отзывались о них положительно. Это значит, что предварительная причина пожара в Хомутово 1 января, скорее всего, не связана с неосторожным обращением с огнем.

- На месте происшествия продолжают работать дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории в составе следственно-оперативной группы, - рассказали корреспонденту "КП"-Иркутск" в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Напомним, что утром 1 января в селе Хомутово на улице Депутатской произошёл пожар в частном двухэтажном доме. Сообщение об этом поступило в пожарно-спасательную службу от очевидца в 08:43. Когда спасатели прибыли на место, огонь охватил большую часть кровли и крыши. Из-за того, что пламя могло в любую минуту переброситься на соседние дома, в село направили дополнительные силы из Иркутска. Спустя час пожар удалось локализовать на площади 216 квадратных метров.

Пожар в Хомутово унес жизни 5 человек Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В момент, когда огонь начал распространяться, в коттедже находилось 9 человек. 5 из них эвакуировались самостоятельно – двое из них пострадали и получили травмы. Хозяин дома находится в больнице. Четверо взрослых и 11-летний ребенок погибли. СК возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Прокуратура проведет собственную проверку в связи со смертью несовершеннолетнего.

В 11.23 открытый огонь потушен. Пожарные продолжат поиски людей и ликвидацию последствий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трагедия: четыре человека погибли при пожаре в новогоднюю ночь под Иркутском. Четыре человека погибли при пожаре в двухэтажном доме в Хомутово 1 января. (подробности)

Возбуждено уголовное дело после гибели 5 человек при пожаре в двухэтажном доме в Хомутово. Прокуратура проведет проверку из-за гибели ребенка. (подробности)