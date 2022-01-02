Квартира загорелась из-за гирлянды в одном из домов микрорайона Луговое в Иркутске

Очередной пожар произошел в эти новогодние праздники в Иркутске. Днем, 2 января загорелась квартира в жилом доме по улице Пихтовая в микрорайоне Луговое. Пожарные приехали на место через несколько минут. К этому моменту горела квартира на первом этаже. Пятеро жильцов эвакуировались самостоятельно.

- Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Спасатели вывели из дома на улицу еще 10 жильцов. Вскоре пожар был потушен. Горящая квартира оказалась полностью закопчена. По предварительной версии, пожар начался из-за замыкания гирлянды на елке. В этот момент в квартире никого не было.

Спасатели еще раз призывают жителей Приангарья соблюдать правила пожарной безопасности. Не оставляйте включенными электроприборы и по возможности установите в квартире пожарные извещатели.

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