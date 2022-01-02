Еще два человека погибли на пожарах в Иркутской области в первые дни нового года. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Число пожаров, а также погибших и пострадавших на них сибиряков резко возросло в Иркутской области в первые же дни наступившего года. Такую трагическую статистику приводят в МЧС. Итак, только за 1 января в Приангарье произошло 37 пожаров. Горели частные жилые дома, дачные домики, квартиры, хозяйственные постройки, автомобиль.

Самый страшный пожар произошел в селе Хомутово. В огне погибли пять человек, еще четверо получили травмы.

- За ночь 2 января произошло 4 пожара, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Горели дачные дома, частный дом и хозяйственные постройки. В Саянске и в селе Рождественка Тайшетского района в огне погибли еще два человека.

Спасатели еще раз предупреждают, что в праздничные дни количество пожаров увеличивается в связи с большой отопительной нагрузкой, которая ложится на электросеть и печное отопление. Сибиряков просят быть аккуратнее и не допускать дополнительную нагрузку на электросети.

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