Иркутских автомобилистов просят не мешать вывозу мусора и не парковаться у контейнерных площадок

Иркутских автомобилистов просят не создавать помех для вывоза мусора и не парковаться у контейнерных площадок. Фото: администрация Иркутска

Работа коммунальных служб Иркутска усилена в новогодние праздники. Чтобы избежать переполнения мусорных контейнеров во время каникул, вывозить твердые коммунальные отходы в городе будут ежедневно. На проблемных контейнерных площадках график вывоза мусора удвоили.

- Просим автомобилистов не создавать помех для вывоза мусора и не парковаться у контейнеров или в узком проезде к месту накопления ТКО, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Неправильная парковка во дворах может привести к срыву графиков вывоза мусора.

Также в городе контролируют то, как управляющие компании очищают дворы от снега. Если горожане видят некачественную уборку снега внутри дворов, необходимо звонить на телефон единой дежурной диспетчерской службы Иркутска, либо в комитеты по управлению городскими округами.

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