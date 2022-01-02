За сутки 18 человек с коронавирусом умерли в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число жертв коронавируса продолжает увеличиваться в Иркутской области. За сутки от COVID-19 умерли еще 16 человек. С весны 2020 года, с началом пандемии, в Приангарье от ковида умерли 7 125. Еще 587 ушли из жизни от заболеваний, не связанных с коронавирусом. За сутки по этой причине умерли 2 пациента.

Что касается числа заболевших, то их также становится больше. Опасную инфекцию подхватили еще 390 человек. 175 из них иркутяне. Таким образом, в нашем регионе уже 157 841 заболевший. Госпитализированы 2 273 пациента.

Есть и приятные новости. Увеличивается и число выздоровевших. Ковид победили 1 829 заболевших. В общей сложности выздоровели 140 920 человек.

Врачи по-прежнему просят сибиряков соблюдать масочный режим в общественных местах.

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