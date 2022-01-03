15 жителей Иркутской области умерли из-за коронавируса 3 января Фото: Олег ЗОЛОТО

На 3 января в Иркутской области выявлено 304 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе 158 145 заболевших. В больницах Приангарья лечение проходят 2245 человек. Это на 28 пациентов меньше по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщают в региональном Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

- За сутки с болезнью успешно справились 1216 пациентов. Количество выздоровевших с начала пандемии увеличилось до 142 136.

К сожалению, были зафиксированы и летальные случаи. Так, за сутки из-за коронавируса умерли 15 человек, всего 7140 с начала пандемии. От иных, не связанных с COVID-19, заболеваний скончались 588 (+1).

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