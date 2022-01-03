Иркутянин отправится в колонию за нападение на полицейского при задержании Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Куйбышевский районный суд Иркутска вынес приговор 21-летнему парню. Его признали виновным в преступлении, предусмотренном ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В июне 2021 года он оказал сопротивление и напал на полицейского, когда тот пытался его задержать. Суд установил, что в этот момент молодой сибиряк хотел совершить кражу. Об этом сообщают в пресс-службах прокуратуры Иркутской области и региональном СУ СК.

- С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил иркутянину наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - рассказали в ведомстве.

Государственное обвинение поддержано прокуратурой Куйбышевского района Иркутска. Уголовное дело расследовано следователем СУ СК России по Иркутской области.

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