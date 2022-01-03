Организатора наркопритона в квартире пятиэтажки задержали в Черемхово Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подозреваемого в организации притона задержала полиция в Черемхово. По версии следствия, 55-летний мужчина несколько месяцев предоставлял свою квартиру наркоманам для употребления запрещенных веществ, которые продавал его знакомый. Предполагаемый притон находился в одной из пятиэтажек на улице Декабрьских Событий. В ходе обыска полицейские изъяли шприцы и обертку со следами наркотика. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области

-В этой же квартире сыщики задержали вероятного наркоторговца, 49-летнего знакомого хозяина жилья, - рассказали в ведомстве. - У подозреваемого обнаружено 36 свертков с порошком. В настоящее время изъятое вещество передано экспертам для исследования.

В отношении мужчин заведены уголовные дела по статьям «Организация, либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Черемховским городским судом подозреваемому в сбыте наркотиков избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вероятному организатору наркопритона избрана мера принуждения – обязательство о явке.

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