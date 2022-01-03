415 семей в Иркутской области получили выплаты взамен земельного участка Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области 415 многодетных семей подали заявление до 15 декабря, предоставили документы и получили социальную выплату в 200 тысяч рублей взамен земельного участка. Чаще всего эти деньги используют для погашения кредитов, в том числе ипотеки. Еще 76 семей вложили их в покупку земли. Прием заявлений начался 15 июня. Общая сумма выплаченных средств составила 82,69 миллиона рублей. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В текущем году за предоставлением социальной выплаты граждане обращались в министерство имущественных отношений Иркутской области, в том числе подавая заявления через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, - рассказали в пресс-службе правительства региона.

Позже право на выдачу социальной выплаты планируется передать органам местного самоуправления муниципальных образований.

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