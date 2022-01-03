Актер Евгений Дятлов готовится к роли бойца спецподразделения в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутск приехал актер театра и кино Евгений Дятлов. В столице Приангарья он готовиться роли современного офицера спецподразделения. В этом артисту помогают сотрудники спецназа «Гром». Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Нет ничего более разочаровывающего, чем вид актера, играющего военного, и обращающегося с оружием неправильно, - цитируют в ведомстве Евгения Дятлова.

Бойцы отряда "Гром" показали актеру, как пользоваться снаряжением Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Актер поздравил сотрудников с профессиональным праздником – 1 января отмечается день создания спецназа «Гром». В свою очередь бойцы отряда дали актеру несколько советов по тактическому перемещению и наглядно показали, как пользоваться снаряжением.

Напомним, в киноленте «Подольские курсанты» Евгений Дятлов исполнил роль начальника артиллерийского училища. В фильме «Последний богатырь: Посланник Тьмы» он играл богатыря Добрыню Никитича. Также Дятлов известен своими ролями в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности» и других.

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