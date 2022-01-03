Водитель Toyota Caldina пострадал при столкновении с грузовиком в Усольском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Днем 3 января на автодороге Усолье-Мишелевка произошло ДТП с легковушкой и большегрузом. Недалеко от федеральной трассы Р-255 «Сибирь» столкнулись Toyota Caldina и движущийся навстречу грузовик «MAN». 35-летнего водителя автомобиля доставили в больницу. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Автоинспекторы, прибывшие на место автомобильной аварии, выясняют обстоятельства и причины произошедшего, - отметили в ведомстве.

Полицейские рекомендуют водителям быть внимательными на дороге, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными и дорожными условиями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17-летний пассажир перевернувшегося Toyota Land Cruiser пострадал в Осинском районе. Водитель госпитализирован. (подробности)