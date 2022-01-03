17-летний пассажир перевернувшегося Toyota Land Cruiser пострадал в Осинском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В аварии на первом километре дороги «Грязнушка-Енисей» в Осинском районе 2 января пострадали водитель и пассажир джипа. По предварительным данным, 61-летний мужчина за рулем Toyota Land Cruiser, съехал с дороги в кювет. Машина перевернулась. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате случившегося водитель и 17-летний пассажир получили различные травмы и были госпитализированы, - рассказали в ведомстве.

По факту происшествия сотрудниками ГИБДД проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента. В Госавтоинспекции настоятельно просят водителей соблюдать безопасную скорость, отказаться от рискованных маневров, опасных обгонов, а также перестроений.

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