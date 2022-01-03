Машина загорелась в Чунском районе 3 января Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Ночью 3 января в Чунском районе загорелась машина. Спасатели в 4:38 прибыли на улицу Ленина в поселке Лесогорск, где произошел пожар. Меньше 10 минут понадобилось сотрудникам МЧС, чтобы сбить пламя и локализовать огонь. В 04:47 автомобиль был полностью потушен. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС России по Иркутской области.

- От МЧС России работали: 6 человек личного состава и 1 единица техники, - отметили в ведомстве.

Также в МЧС России напоминают о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности. Ведь от этого зависят жизни и сохранность имущества.

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