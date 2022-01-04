Часть Свердловского района Иркутска осталась без электричества из-за аварии 4 января Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аварийное отключение электричества произошло в Свердловском районе Иркутска 4 января. Бригада уже работает на месте. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.

По данным специалистов, без электроснабжения остались здания микрорайона Университетский, дома на улицах 2-я Железнодорожная, 4-я Железнодорожная, Белинского, Герцена, Гоголя, Грибоедова, Добролюбова, Жуковского, Звездинская.

Света нет также на иркутских улицах Касьянова, Клары Цеткин, Колхозная, Короленко, Лермонтова, Ломоносова, Миронова, Профсоюзная, Пушкина, Румянцева, Юрия Тена, Челнокова, Чернышевского, Шмидта.

Устранить неисправность и вернуть электричество в квартиры обещали к 16.00.

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