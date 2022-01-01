В Иркутске таксист возит пассажиров в костюме Деда Мороза и дарит подарки. Фото: Дмитрий Кузнецов

В новогодние праздники у каждого иркутянина есть возможность добраться по нужному адресу не только с комфортом, но и компании Деда Мороза. Известный в столице Приангарья как поющий таксист, Дмитрий Кузнецов, решил порадовать своих пассажиров и перевоплотился в главного зимнего волшебника. Все, как полагается: на лице у мужчина белоснежная борода,а в мешке подарки.

- За новогодние песни и стихи я буду дарить пассажирам конфеты и фрукты,чтобы поездка прошла еще веселее, - рассказал корреспонденту "КП"-Иркутск" Дмитрий Кузнецов.

Но, несмотря на традиции, этот Дед Мороз за баранкой готов сам исполнить иркутянам несколько своих авторских произведений. Дмитрий Кузнецов много лет пишет стихотворения и песни, делясь ими в соцсетях. В своем Instagram-аккаунте он планирует публиковать видео из новогоднего такси. К слову, встретить зимнего волшебника на дорогах Иркутска будет возможно, пока не закончатся праздники.

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