Звезды сцены, кино и спорта из Иркутска вспомнили, как необычно им доводилось проводить Новый год. Вот что они рассказали

Как звезды из Иркутска необычно справляли Новый год

Новый год праздник семейный и домашний. Большинство из нас предпочитает отмечать его в кругу близких, не повторять «подвигов» Жени Лукашина из «Иронии судьбы», который 31 декабря ушел с друзьями в баню, а проснулся в другом городе. Но, как известно, в эту волшебную ночь случается разное. Известные артисты и спортсмены из Иркутской области рассказали о самом необычном 31 декабря в их жизни.

Денис МАЦУЕВ, пианист, народный артист России:

«Встречал дважды»

- Из-за гастролей, мне часто вообще приходиться встречать Новый год прямо на сцене. Но самый необычный праздник у меня был лет 10 назад, когда я отмечал его в разных часовых поясах и в разных странах. Вечером, 31 декабря, играл концерт в Казахстане. После выступления часы пробили 12, я сел в самолет и отправился догонять Новый год в России. Успел добраться до Москвы и услышать бой курантов уже вместе с семьей. Теперь в самую волшебную ночь года я стараюсь быть дома: либо в родном Иркутске, либо в Москве.

Денис Мацуев однажды встретил Новый год дважды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Олег АКУЛИЧ, актер театра и кино:

«Выходи за меня»

- В канун Нового 2006 года я решил сделать предложение любимой женщине Татьяне, с которой мы встречались до этого полтора года. Но на 31 декабря был запланирован новогодний корпоратив. Переносить предложение руки и сердца я не стал, а просто взял Татьяну с собой. Помню, в тот день мне стало очень плохо, поднялась температура. Но нашел в себе силы выйти на сцену. А затем спустился, сел к ней за столик, достал кольцо и сказал: «Выходи за меня». Она расплакалась, сказала да, и я пошел отдыхать, так как сил просто не осталось. Мы с Татьяной до сих пор часто вспоминаем то 31 декабря.

Актер Олег Акулич в канун Нового года сделал предложение любимой Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Татьяна СКОРОХОДОВА, актриса, звезда фильма «По прозвищу Зверь»: «Запрягай лошадей!»

- Однажды мне пришлось встречать Новый год прямо на льду посреди Иркутского водохранилища. Мы отмечали большой компанией и решили отправиться к родственникам на другой берег. Набрали продуктов, шампанского, мандаринов, разложили это все в санях, уселись сами, запрягли лошадей, и они нас покатили.

Пока добрались до середины, растеряли почти все, что с собой взяли. Пришлось останавливаться, искать, собирать. Вдруг, смотрим, а часы то уже пробили 12. Что делать, начали отмечать праздник прямо на льду. В итоге добрались в гости только к 2 часам ночи. Зашли в тепло и накинулись на салаты.

Актриса Татьяна Скороходова однажды отмечала Новый год на льду водохранилища. Фото: личный архив

Марина ЯКОВЛЕВА, актриса театра и кино:

«Чуть не замерзла в новогоднюю ночь в 40-градусный мороз»

- Больше всего запомнился Новый 1979 год, когда я еще была студенткой ГИТИСа. С одногруппником вечером 31 декабря поехали отмечать праздник в Подмосковье к сокурснице. У нее был то ли дом, то ли дача в Дедовске. Помню, это была чуть ли не самая холодная зима, на улице стоял почти 40-градусный мороз. Вышли с электрички и не могли долго найти этот дом. Я не местная, оказалась в тех краях впервые, телефонов не было, ни позвонить никуда, ни спросить. В общем, мы заблудились. Ходили-ходили, искали-искали, уже готовились отмечать Новый год на улице. Но за полчаса до боя курантов все-таки нашли тот самый дом! Вот это и было настоящее чудо.

Актриса Марина Яковлева чуть не замерзла в новогоднюю ночь в 40-градусный мороз» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Андрей ЕЩЕНКО, футболист, экс-игрок сборной России:

«В костюме Деда Мороза по волнам»

- Всю жизнь отмечал Новый год в России. С детства, когда жил в Иркутске, праздник у меня ассоциировался со снегом, морозом, живой елкой. А два года назад впервые оказался 31 декабря в теплых краях - на Бали. Там в костюме Деда Мороза катался на серфе по волнам. Было довольно непривычно вместо снега в январские каникулы ходить по жаркому песку и видеть искусственные елки.