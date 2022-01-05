253 человека заболели коронавирусом за сутки в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье у 253 человек за минувшие сутки подтвердился коронавирус. Общее число случаев заражения COVID-19 в регионе достигло 158 668. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

- В медучреждениях региона 5 января лечат 2173 пациентов, - говорят специалисты.

Стоит отметить, что от общего числа инфицированных выздоровели уже 145 088, только за минувшие сутки отрицательные результаты тестов на COVID-19 получили 1008 из них.

Увы, справиться с болезнью получилось не у всех. За сутки погибло еще 16 человек. Всего с начала пандемии Приангарье потеряло уже 7761 болевшего коронавирусом, COVID-19 стал причиной смерти 7171, остальные 590 умерли от иных заболеваний.

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