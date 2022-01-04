595 единиц оборудования установили в медучреждениях Иркутской области в 2021 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Аппараты ИВЛ, передвижные рентгены, электрокардиографы, маммографы и другая медицинская техника – всего 595 единиц - была установлена в больницах, поликлиниках и фельдшерско-акушерских пунктах Приангарья в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Оборудование на сумму свыше миллиарда в течение прошло года поступало в районы Иркутской области - Братский, Бодайбинский, Куйтунский, Нижнеудинский, Баяндаевский, Заларинский, Киренский, Боханский, Жигаловский, Чунский, Казачинско-Ленский, Качугский, Черемховский и другие.

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