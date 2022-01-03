В Иркутске вор узнал себя по ориентировке и сам явился в полицию Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В декабре в полицию Иркутска обратился мужчина, у которого пропал велосипед стоимостью больше 100 тысяч рублей. Его он оставил в подъезде, пристегнув тросом к трубе. Предполагаемого похитителя удалось определить по камерам видеонаблюдения. Фото подозреваемого быстро разошлись по СМИ и интернет-пабликам. Горожан просили помочь в его розыске, но мужчина явился в полицию сам. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Увидев свое фото в популярном региональном аккаунте в Instagram, 29-летний мужчина направился в полицию, - рассказали в ведомстве. - Оперативникам он пояснил, что не помнит деталей случившегося, но рассказал, кому продал похищенное, а также пообещал возместить причиненный ущерб.

Также он признался, что в момент преступления был сильно пьян. Информация проверяется. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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