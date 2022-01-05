Жителя Бодайбо арестовали за убийство двух человек в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Бодайбо на два месяца арестован 34-летний мужчина, его обвиняют в убийстве двух человек. Следователи считают, что в ноябре 2021 года он задушил 42-летнего мужчину и его 43-летнюю сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.

- 1 ноября 2021 года в одной из квартир дома по ул. Сорокинская в Бодайбо трое мужчин и женщина распивали спиртные напитки, - говорят в региональном Следственном комитете. – За столом один из мужчин стал нецензурно выражаться, тогда знакомый сделал ему замечание, начался конфликт, в ходе которого ныне задержанный задушил мужчину и женщину.

После тела убитых вывезли за город и сожгли. С 4 ноября погибшие числились пропавшими без вести. Однако, во время розыскных мероприятий, стало ясно, что произошло преступление. Сейчас расследование продолжается, опрашиваются свидетели.

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