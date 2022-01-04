Отчим сибирячки задушил ее мужа после ссоры в Иркутской области Фото: Олег ЗОЛОТО

Уголовное дело по статье «Убийство» передано в суд. Следователи доказали, что 44-летний житель Усть-Кутского района в ноябре 2014 года задушил супруга своей падчерицы и сбросил его тело в прорубь. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Убитого нашли летом следующего года. Следователи считают, что потерпевший, будучи пьяным, в день своей смерти пришел в дом к родителям супруги, где хотел поговорить с женой.

- Между отчимом женщины и ее мужем произошел конфликт, - рассказывают с региональном Следственном комитете. - В итоге 31-летний мужчина был задушен.

Спустя семь лет после совершения преступления причастность отчима к нему удалось доказать. Его задержали. На допросе он во всем признался.

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