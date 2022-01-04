Выстрелом по колесам авто остановили полицейские пьяного водителя в Иркутской области

Машиной управлял нетрезвый водитель, в салоне сидели три пассажира Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Пришлось стрелять. Накануне инспекторы ДПС вынуждены были применить табельное оружие, чтобы остановить нетрезвого водителя. На машину с пьяным автомобилистам им указал мужчина на автозаправке. Он рассказал, что от АЗС только что отъехала «Виста», за рулем которой сидел сибиряк с явными признаками опьянения. Полицейские выдвинулись за ним. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Машину нашли сразу. При помощи громкоговорителя и световых сигналов инспекторы просили остановить автомобиль, но водитель только сильнее нажал на педаль газа.

- Пытаясь скрыться, он увеличивал скорость и грубо нарушал правила дорожного движения, создавая аварийные ситуации на дороге, - говорят сотрудники ГИБДД.

Раздался первый выстрел. Он был направлен в воздух. Но и это не побудило автомобилиста остановиться. Второй был по колесам. Машина встала. Полицейские задержали нарушителя. Никто не пострадал.

- Оказалось, за рулем с признаками опьянения находился 31-летний житель Черемховского района, не имевший водительского удостоверения, - рассказали в полиции. - Вместе с лихачом в иномарке оказались три пассажира. Освидетельствование, проведенное на месте и в медучреждении, подтвердило нетрезвость водителя.

«Виста» сейчас на спецстоянке, а водителю придется отвечать перед законом. Составлен ряд протоколов о нарушениях, в том числе отказ остановиться по требованию инспекторов ДПС, езда в пьяном виде.

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