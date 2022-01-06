Крупный пожар произошел на складах по улице Воровского в Иркутске 6 января. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Утром 6 января горели склады на ул. Воровского в Иркутске. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области, сообщение об этом поступило в 8.12 утра, а из объятых огнем помещений общей площадью 1200 квадратных метров эвакуировались 10 находящихся там рабочих.

- По оперативной информации, пожар начался на первом этаже в одном из помещений и мгновенно ушел под кровлю, где по горючему утеплителю распространился на большую площадь, - сообщили в ведомстве. - Внутри есть автомобили и газовые баллоны,

Так как огонь мог перекинуться на стоящие рядом здания, а площадь весьма внушительна, на тушение сразу отправили 9 машин и 41 сотрудника. Работают 6 звеньев газодымозащитной службы. Ими из здания были эвакуированы 3 автомобиля и 5 газовых баллонов.

Через час с небольшим, в 9.32 утра 6 января, стало известно, что распространение огня остановлено, продолжается тушение. Травм никто не получил. Дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории работают на месте.