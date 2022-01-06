Умер экс-председатель Байкальского банка Сбербанка РФ Владимир Салмин. Фото: пресс-служба правительства Воронежской области.

Умер экс-председатель Байкальского банка Сбербанка РФ Владимир Салмин. О трагической гибели топ-менеджера ( последние годы он руководил Центрально-Черноземным банком) сообщают в пресс-службе правительства Воронежской области.

-Печальное известие пришло в первые дни нового года — трагическая случайность унесла жизнь человека, который сделал массу полезных и добрых дел для развития Воронежской области, - выразил соболезнования родным и знакомым Владимира Салмина глава региона Александр Гусев, который и сообщил о ЧП в официальном телеграм-канале. - Владимир Викторович был крупным профессионалом в банковской сфере, грамотным руководителем, щедрым человеком. Выражаю искреннее сочувствие родным и близким Владимира Салмина. Мы будем хранить память о нем.

Несчастный случай произошел 5 января в Иркутской области. Также сообщается, что церемония прощания с бывшим экс-председателем Байкальского и Центрально-Черноземного банков Сбербанка РФ Владимиром Салминым состоится в Иркутске в Байкал Бизнес Центре в воскресенье, 9 января.

СПРАВКА "КП"

Умер Владимир Салмин

Имя погибшего Владимира Салмина прочно связано с Иркутской областью, где он и стал значимой фигурой в банковской сфере. Окончив в Свердловске юридический институт, он успел пройти путь от стажера до старшего следователя в прокуратуре Усть-Илимска, получил экономическое образование в Братске. Вся дальнейшая его биография связана с финансами. Так, с 1992 по 1996 годы занимал должность заместителя управляющего Усть-Илимским филиалом "Инкомбанка", потом возглавил Братский филиал "Инкомбанка" и в 1999 году - Братский филиал "Гута-банка".

В Сбербанке начал работать в 2000 году в должности управляющего Братским отделением. Быстро сделал карьеру - уже через два года Владимир Салмин стал зампредседателя Байкальского банка Сбербанка России, а еще через 7 лет, в марте 2009 возглавил его. В марте 2015 года назначен председателем Центрально-Черноземного банка Сбербанка России. Владимир Салмин занимал эту должность до декабря 2020-го.

Выражаем соболезнование родным и близким Владимира Салмина.