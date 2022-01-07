Вместо выкупа в 300 тысяч рублей похитители человека в Иркутской области получат срок. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

"На дело" четверка вымогателей пошла в феврале прошлого года. Именно тогда они появились в лесничестве, где работал потерпевший, и похитили его, потребовав выкуп. Все были задержаны полицией. А сейчас в Тулунском отделе СУ СК России по Иркутской области завершено расследование уголовного дела. Его подробности рассказывают в пресс-службе.

- По версии следствия, четверо мужчин решили похитить знакомого одного из них с целью получения денежных средств, - уточняют в ведомстве. -Они приехали на автомобиле в Барлукское участковое лесничество Куйтунского района, где работал потерпевший.

Дальше события развивались "классическим" для таких случаев образом. Молодые люди избили 36-летнего мужчину, посадили его в машину и поехали в сторону Саянска. За освобождение от похищенного требовали заплатить 300 тысяч рублей. Требовали, конечно, не просто так, а с предъявлением силовых "аргументов". В конце концов тот позвонил своему начальнику и попросил передать нужную сумму. Похитители рассчитывали, конечно, "как в кино" - получить деньги и скрыться. Но вышло по-другому. При передаче денег их задержали.

Дальше им предстоит основательно учить УК. Потому как обвинения выдвинуты по статьям за похищение человека с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, из корыстных побуждений и вымогательство. И все - группой, по предварительному сговору. Дело уже в суде.