Днем 7 января в Иркутске переменная облачность, возможен снег. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На день по Иркутску переменная облачность,небольшой снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура -8...-10. Это прогноз погоды на 7 января от Иркутского гидрометцентра.

Вполне комфортная погодка. Горожане не должны даже ощутить похолодание. На остальной территории региона местами порывистый ветер, немного холоднее - до -13. Однако, если небо затянут облака, то синоптики не исключают понижение температуры до -18...-23. Это касается в основном северных территорий, их может захватить похолодание, надвинувшееся на Красноярск.

Однако, по данным Гидрометцентра России, волна холода переместится в сторону Якутска и так и не достигнет юга Иркутской области. Зато к нам пойдет тепло из Средней Азии, которое будет "отвечать" за комфортную погоду по всей Сибири. Подробнее здесь