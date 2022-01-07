Названы подробности смерти Владимира Салмина на охоте

Названы подробности смерти экс-председателя Байкальского банка Сбербанка РФ Владимира Салмина. Фото: пресс-служба правительства Воронежской области.

Накануне правительство Воронежской области сообщило о гибели экс-председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка РФ ( последние 5 лет он работал в Воронеже, но практически вся его биография с 1992 года связана с Иркутской областью, где он также руководил подразделением этого банка) Владимира Салмина. Также сообщалось, что прощание состоится 9 января в БайкалБизнесЦентре в Иркутске. СК по Иркутской области сообщило подробности смерти Владимира Салмина на охоте. Сейчас проводится доследственная проверка всех обстоятельств его гибели .

- Следователи СК установили, что пятеро мужчин находились на охоте в 100 километрах от города Зимы, - сообщают подробности трагедии в ведомстве. - По предварительным данным, один из охотников забрался на площадку, оборудованную на дереве, сорвался и зацепился ружьем, повиснув на оружейном ремне. Мужчина скончался от асфиксии.

Сейчас идут необходимые в таких случаях следственные мероприятия, задача которых - в деталях восстановить все подробности и обстоятельства смерти 62-летнего Владимира Салмина.

Когда проверка будет завершена, в СК примут решение о том, есть ли необходимость в дальнейшем расследовании.