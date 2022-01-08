Детский технопарк "Кванториум" откроют в Ангарске в 2022 году. Фото: правительство Иркутской области.

В Ангарске на базе школы №10 в 2022 году создадут технопарк «Кванториум». Дети будут изучать физику, химию и биологию с помощью современного высокотехнологичного оборудования. Дополнительные программы даже звучат интересно: Геоквантум, Энерджиквантум и Наноквантум. Важно, что обучение будет бесплатным, так как все это делают по нацпроекту.

- Детский технопарк в Ангарске будет уже пятым в области. С 2018 года два работают в Иркутске, по одному в Усолье-Сибирском и Черемхово, - рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

А еще есть мобильный кванториум: педагоги ездят по региону и занимаются с учениками в селах и деревнях. Охват - Иркутский, Шелеховский, Эхирит-Булугатский, Усольский, Слюдянский, Черемховский, Заларинский районы, а еще Ангарск, Усолье-Сибирское и Черемхово.

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