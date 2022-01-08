Пешеход попал под колеса "Тойоты Короллы", переходя дорогу вне "зебры" в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Смертельное ДТП произошло вечером 7 января в центре Братска. Водитель иномарки «Тойота Королла» сбил 46-летнего мужчину, переходившего дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода. Позже пешеход умер в больнице.

- Полицейские выясняют причины и условия произошедшего, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Между тем, автоинспекторы отмечают, что это не единственный смертельный случай на дорогах региона за первую неделю наступившего года. Все они связаны с гололедом.

Поэтому дорожные полицейские просят сибиряков быть особенно осторожными: водителям - выбирать скорость, при которой машина не выйдет из-под контроля на скользкой дороге, а пешеходам - переходить проезжую часть, только убедившись, что опасности нет.

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