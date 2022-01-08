Еще 298 человек заболели коронавирусом в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным на субботу, 8 января, в Иркутской области заболели коронавирусом еще 298 человек. Общее число зараженных за время пандемии в регионе теперь составляет 159570.

- В том числе госпитализировано 2072 (-9), выздоровело 147100 (+209), умерло 7217 (+16), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 593 (+0), - рассказали в оперативном штабе.

Напомним, на днях в Приангарье зарегистрировали два первых случая заражения новым, еще более заразным штаммом омикрон. Заболели дети из разных семей, причем никто из них за границу не выезжал. Болеют они в легкой форме.

В связи с появлением нового варианта вируса, медики не исключают вероятность пятой волны пандемии к концу января, однако просят не паниковать, а делать прививки и соблюдать меры профилактики.