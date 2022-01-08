ГУФСИН по Иркутской области опроверг данные об избиениях в ИК-2 в Ангарске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

ГУФСИН по Иркутской области опроверг информацию из интернета о массовых избиениях в исправительной колонии №2 в Ангарске, где с 29 декабря трое осужденных объявили голодовку.

- Сотрудники учреждения к осужденным физическую силу и специальные средства не применяли, - пояснили в пресс-службе ведомства. - Отказ от приема пищи осужденные мотивировали несогласием с выполнением режимных требований. Они пьют воду и чай.

За их здоровьем наблюдают врачи и психологи. Также голодающих посетили представители прокуратуры и омбудсмен по правам человека в Приангарье.

Кроме того, в областном ГУФСИН пояснили, что эти заключенные содержатся в едином помещении камерного типа, а это место для злостных нарушителей порядка в колонии.

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