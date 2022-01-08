Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия8 января 2022 11:31

ГУФСИН по Иркутской области опроверг данные об избиениях в ИК-2 в Ангарске

Трое заключенных объявили голодовку, не согласившись с требованиями режима
Любовь АРБАТСКАЯ
Любовь АРБАТСКАЯ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
ГУФСИН по Иркутской области опроверг данные об избиениях в ИК-2 в Ангарске

ГУФСИН по Иркутской области опроверг данные об избиениях в ИК-2 в Ангарске

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

ГУФСИН по Иркутской области опроверг информацию из интернета о массовых избиениях в исправительной колонии №2 в Ангарске, где с 29 декабря трое осужденных объявили голодовку.

- Сотрудники учреждения к осужденным физическую силу и специальные средства не применяли, - пояснили в пресс-службе ведомства. - Отказ от приема пищи осужденные мотивировали несогласием с выполнением режимных требований. Они пьют воду и чай.

За их здоровьем наблюдают врачи и психологи. Также голодающих посетили представители прокуратуры и омбудсмен по правам человека в Приангарье.

Кроме того, в областном ГУФСИН пояснили, что эти заключенные содержатся в едином помещении камерного типа, а это место для злостных нарушителей порядка в колонии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тело погибшего извлекли из-под завалов после пожара и бунта в колонии Ангарска

«Комсомолка» попыталась разобраться, из-за чего заключенные ангарской ИК-15 устроили бунт и пожар (подробности)