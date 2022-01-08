Саночник из Братска Семен Павличенко стал шестым на этапе Кубка мира в Сигулде. Фото: федерация санного спорта России.

Братский саночник Семен Павличенко не смог завоевать медаль на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде, который стартовал 8 января. В соревнованиях одиночных саней 30-летний сибиряк финишировал на шестом месте, показав результат в 1 минуту 36,985 секунды. Золото завоевал латвиец Кристерс Апарйодс. Серебро у немца Феликса Лоха. Замкнул тройку призеров Доминик Фишналлер из Италии.

Ну а четвертое место завоевал лидер российской сборной Роман Репилов. Добавим, что еще один саночник из Братска Александр Горбацевич финишировал в Сигулде на 11-й строчке.

Что касается общего зачета Кубка мира сезона 2021-2022, то Семен Павличенко пока идет на 9-м месте. А Александр Горбацевич на 10-м. К слову оба братских саночника являются кандидатами на участие в Олимпиаде 2022 в Пекине.