Два школьника в Черемховском районе решили прокатиться на иномарке сестры и попали в ДТП Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Решили прокатиться на иномарке старшей сестры и устроили ДТП. Накануне, 8 января, в Черемховском районе за руль Toyota Land Cruiser Prado сел 14-летний мальчик и посадил на переднее сидение 11-летнего брата. Но далеко они не уехали. Вблизи села Тальники подросток слишком разогнался, не справился с управлением, и машина врезалась в дерево.

- Пассажир с полученными травмами доставлен в больницу. Управлявший авто несовершеннолетний не пострадал, - рассказали в ГУ МВД по региону.

Выяснилось, что его младший брат, к тому же, ехал в машине без специального детского кресла. Сестра об их поездке, разумеется, не знала.

Теперь в этой истории разбираются полицейские. Отдельно выяснят, как родители допустили, чтобы школьник взял ключи от автомобиля и сам поехал кататься.

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