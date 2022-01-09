Ресторан загорелся в Братске, пострадавших нет Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Днем 9 января в Братске загорелось кафе в микрорайоне Энергетик. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.

- До прибытия подразделений самостоятельно эвакуировались 22 работника, посетителей не было, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

На месте работает 20 пожарных и шесть машин. Огонь полыхает на площади около 400 квадратных метров, общие размеры здания - 25 на 25 метров. Пламя тушат. Вокруг собрались очевидцы.

- Очень жаль, хороший ресторан... Теперь в Энергетике некуда будет сходить, - печалятся жители Братска в социальных сетях.

Из-за чего начался пожар в кафе, пока не сообщается. Причины станут известны позже.

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По предварительным данным, никто не пострадал (подробности)