Пробки в 9 баллов сковали Иркутск вечером 10 января. Фото: сервис «Яндекс.Пробки».

Иркутск в первый день новой рабочей недели, встал в пробках, как это было в предновогодние дни. Вечером, 10 января многие автомобилисты города вновь простоят в заторах, которые к вечеру составляют 9 баллов. Такие данные в 19.20 привел сервис «Яндекс.Пробки». Рассказываем, где придется постоять.

Итак, серьезные пробки на улицах Карла Маркса, Ленина, Седова, Чкалова, бульвар Гагарина, Рабочая, Кожова, Марата, Пролетарская, Тимирязева, Партизанская, Советская, Пискунова, Карла Либкнехта, Декабрьских Событий, Баррикад, Красноказачья, Набережная Иркута, Ширямова, Красноказачья, Маяковского, Боткина, Сергеева, Лызина.

Чтобы не попасть в затор, водителям лучше заранее выбирать пути объезда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики предупредили о приближении 30-градусных морозов в Иркутске (Подробности)