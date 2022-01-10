Снег и метели обещают 11 января в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Об ухудшении погоды в некоторых районах Иркутской области предупреждают спасатели и синоптики. 11 января в северных и ночью в западных районах местами ожидаются порывы западного, северо-западного ветра до 15-17 м/с. Также ожидаются снег и метели.

- При метелях на трассах региона возможны заносы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – В случае непогоды лучше отказаться от дальних поездок.

Добавим, что синоптики также дали прогноз на ближайшие дни в Иркутске. 11 января в городе вполне комфортная погода - около -10, -12 градусов. В ночь на среду и четверг подморозит до -23. Понижение температуры ждем к концу недели. Холодный фронт придет к вечеру 13 января.

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