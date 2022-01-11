Прокуратура начала проверку после смерти школьницы от инсульта в Братске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прокуратура Братска проведет проверку после сообщения в сети о смерти школьницы в Братске. Специалисты дадут оценку соблюдения стандартов оказания скорой медицинской помощи, а также своевременности прибытия на вызов медиков. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Прокуратурой области поставлены на контроль ход и результаты проверок, организованных уполномоченными ведомствами по факту произошедшего, - отметили в ведомстве.

Напомним, трагедия произошла 4 декабря. 14-летняя ученица 8 класса, в судорогах потеряла сознание. Ее мать вызвала скорую. Девушку доставили в больницу уже в коме. Не приходя в себя, она умерла через 15 дней от остановки сердца. Позже выяснилось, у нее случился инсульт. Семья подростка в соцсетях обвинила оператора скорой помощи в нерасторопности, якобы сотрудник в ответ на жалобы матери предположила, что школьница находится в наркотическом опьянении или беременна. В минздраве Иркутской области проводится проверка.

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