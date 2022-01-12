Грабителей форелевой фермы в Иркутске поймали с помощью троса-ловушки. Фото: Иркутское форелевое хозяйство

В преддверии Нового года сотрудники форелевой фермы в Иркутске начали замечать, что в нескольких садках уменьшается количество рыбы. Просмотрев записи с камеры видеонаблюдения, работники увидели, что ранним утром к пирсу подплыла лодку с двумя мужчинами. С помощью сетей грабители выловили несколько сотен килограммов янтарной и радужной форели и скрылись. Через несколько дней рыбаки вернулись снова, но уже втроем. Однако в этот раз их уже поджидали сотрудники фермы. Как только подельники погрузили в лодку очередной улов, дорогу им перегородила специальная ловушка с тросом. Пока мужчины пытались избавиться от улик, сообщение об ограблении уже поступило в транспортную полицию. Злоумышленников задержали. Об этом корреспонденту «КП»-Иркутск» рассказал директор форелевого хозяйства Виталий Андриянов.

- Трудно сказать, сколько именно рыбы было украдено. В момент, когда рыбаки поняли, что их поймали с поличным, они сбросили сети с рыбой в Ангару. Часть форели, конечно, уплыла. По нашим оценкам, ферме нанесен ущерб в размере коло полумиллиона рублей, - поделился Виталий Андриянов.

В настоящее время точную стоимость украденного деликатеса определяют специалисты Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. Как пояснили корреспонденту «КП»-Иркутск» в ведомстве, уголовное дело может быть возбуждено только после того, как будет установлен размер ущерба. Что касается рыбы, ее цена полностью зависит от веса и наличия в ней икры.

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