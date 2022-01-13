Небольшой снег выпадет в Иркутске 13 января Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 13 января будет с переменной облачностью и осадками. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

- В городе 13 числа ожидается небольшой снег, - отмечают метеорологи. – Ветер дует с северо-запада со скоростью 4-9 м/с. Днем в областном центре -12…-14.

Атмосферное давление, по данным Яндекса, в норме – составляет 721 миллиметр ртутного столба, а вот влажность воздуха – повышенная, 83%. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 13 января также предполагает переменную облачность и снег – местами небольшой, местами умеренный. Ветер в Приангарье гуляет с порывами до 14 м/с. Днем по области -11…-16, при натекании облаков до -21…-26. Холоднее всего снова в Катангском и северо-восточных районах, там -20…-25, а если небо закроют облака, то -30…-35.

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