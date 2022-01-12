Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт12 января 2022 9:35

Бабушка саночника из Братска Семена Павличенко об участии внука в Олимпиаде 2022: «Сема уже старенький, пора брать медаль Игр!»

Два саночника из Иркутской области отправятся на Олимпиаду 2022
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Бабушка саночника из Братска Семена Павличенко об участии внука в Олимпиаде 2022: «Сема уже старенький, пора брать медаль Игр!» Фото: личный архив Семена Павличенко

Бабушка саночника из Братска Семена Павличенко об участии внука в Олимпиаде 2022: «Сема уже старенький, пора брать медаль Игр!» Фото: личный архив Семена Павличенко

На зимнюю Олимпиаду 2022, которая с 4 по 20 февраля пройдет в Пекине, отправятся сразу два саночника из Братска - 30-летний Семен Павличенко и 27- летний Александр Горбацевич. Болеть за наших спортсменов будем с 5 по 10 февраля. В санном спорте разыграют 4 комплекта наград – в индивидуальных дисциплинах среди мужчин, женщин и двухместных экипажей и в командной эстафете.

Если для Александра Горбацевича Игры в Китае станут первыми и самыми крупными соревнованиями в карьере, то Семен Павличенко уже ветеран Олимпиад. Семен отправится на свои третьи Игры. В Сочи 2014 он стал 5-м, а в Пхенчхане 2018 лишь 14-м, самое время брать медали. Кстати, так считает и преданная болельщица Семена его бабушка Алла Рауфовна. Она воспитывала будущего чемпиона в детстве. Живя в Братске, она старается не пропускать ни одной трансляции с соревнований внука.

Семен Павличенко едет уже на третью Олимпиаду. Фото: федерация санного спорта России.

Семен Павличенко едет уже на третью Олимпиаду. Фото: федерация санного спорта России.

- Из-за плотного графика Сема пока даже не успел сказать мне что едет в Пекин, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Алла Рауфовна. – Сейчас он в немецком Оберхофе, готовится к очередному этапу Кубка мира. Я, конечно, рада и за Сему, и за Сашу Горбацевича. Но Саша еще молодой, а вот Сема уже старенький, так что ему пора завоевать награду Игр. Когда, если не сейчас? Кстати, я заметила, что когда перед соревнованиями Семен поговорит с сестрой, то выступает лучше! (улыбается). У меня предчувствие на Игры хорошее. Внук всегда начинает сезон не очень хорошо, а концу, выйдя на пик формы, выбивается вперед. Надеюсь, так будет и в этом феврале.

Александр Горбацевич. Фото: федерация санного спорта России.

Александр Горбацевич. Фото: федерация санного спорта России.

Но теперь болеть за внука бабушка будет одна. Дедушка Семена умер два месяца назад в возрасте 80 лет.

- Семен очень переживал, что не попал на похороны, - говорит Алла Рауфовна. – Это случилось как раз в начале сезона, внук не смог выбраться, но звонил постоянно и поддерживал.

Кстати, Семен никогда не забывает родную Сибирь. Каждый год после окончания сезона он приезжает в Братск. Отъедается бабушкиным борщом, пирожками и горлодером, а также спортсмен помогает бабуле по хозяйству – чистит снег, обрезает деревья, копается в огороде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Братчанин Семен Павличенко вошел в тройку сильнейших саночников мира (Подробности)

Лучший саночник мира Семен Павличенко в отпуске стал полировщиком автомобилей (Подробности)