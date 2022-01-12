Бабушка саночника из Братска Семена Павличенко об участии внука в Олимпиаде 2022: «Сема уже старенький, пора брать медаль Игр!» Фото: личный архив Семена Павличенко

На зимнюю Олимпиаду 2022, которая с 4 по 20 февраля пройдет в Пекине, отправятся сразу два саночника из Братска - 30-летний Семен Павличенко и 27- летний Александр Горбацевич. Болеть за наших спортсменов будем с 5 по 10 февраля. В санном спорте разыграют 4 комплекта наград – в индивидуальных дисциплинах среди мужчин, женщин и двухместных экипажей и в командной эстафете.

Если для Александра Горбацевича Игры в Китае станут первыми и самыми крупными соревнованиями в карьере, то Семен Павличенко уже ветеран Олимпиад. Семен отправится на свои третьи Игры. В Сочи 2014 он стал 5-м, а в Пхенчхане 2018 лишь 14-м, самое время брать медали. Кстати, так считает и преданная болельщица Семена его бабушка Алла Рауфовна. Она воспитывала будущего чемпиона в детстве. Живя в Братске, она старается не пропускать ни одной трансляции с соревнований внука.

Семен Павличенко едет уже на третью Олимпиаду. Фото: федерация санного спорта России.

- Из-за плотного графика Сема пока даже не успел сказать мне что едет в Пекин, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Алла Рауфовна. – Сейчас он в немецком Оберхофе, готовится к очередному этапу Кубка мира. Я, конечно, рада и за Сему, и за Сашу Горбацевича. Но Саша еще молодой, а вот Сема уже старенький, так что ему пора завоевать награду Игр. Когда, если не сейчас? Кстати, я заметила, что когда перед соревнованиями Семен поговорит с сестрой, то выступает лучше! (улыбается). У меня предчувствие на Игры хорошее. Внук всегда начинает сезон не очень хорошо, а концу, выйдя на пик формы, выбивается вперед. Надеюсь, так будет и в этом феврале.

Александр Горбацевич. Фото: федерация санного спорта России.

Но теперь болеть за внука бабушка будет одна. Дедушка Семена умер два месяца назад в возрасте 80 лет.

- Семен очень переживал, что не попал на похороны, - говорит Алла Рауфовна. – Это случилось как раз в начале сезона, внук не смог выбраться, но звонил постоянно и поддерживал.

Кстати, Семен никогда не забывает родную Сибирь. Каждый год после окончания сезона он приезжает в Братск. Отъедается бабушкиным борщом, пирожками и горлодером, а также спортсмен помогает бабуле по хозяйству – чистит снег, обрезает деревья, копается в огороде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Братчанин Семен Павличенко вошел в тройку сильнейших саночников мира (Подробности)

Лучший саночник мира Семен Павличенко в отпуске стал полировщиком автомобилей (Подробности)