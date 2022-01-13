Руководство ТРЦ «Сильвер молл» обратилось в суд Иркутска, чтобы возобновить работу Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Ходатайство представителей ТРЦ «Сильвер молл» рассмотрят 17 января в Свердловском районном суде Иркутска. Об этом сообщается на сайте суда.

- 12.01.2022 в суд от компании поступило ходатайство о досрочном прекращении исполнения постановления суда, в связи с устранением нарушений, послужившими причиной приостановления, - говорится в сообщении.

Напомним, ТРЦ «Сильвер молл» в Иркутске полностью закрыт по решению суда на 30 дней с 27 декабря. Причина – грубейшие нарушения требований пожарной безопасности. Ранее в официальном аккаунте торгового центра сообщили, что работЫ по исправлению всех нареканий полностью проведены.

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