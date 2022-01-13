Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 января 2022 2:31

Руководство ТРЦ «Сильвер молл» обратилось в суд Иркутска, чтобы возобновить работу

Ходатайство рассмотрят 17 января
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Руководство ТРЦ «Сильвер молл» обратилось в суд Иркутска, чтобы возобновить работу

Руководство ТРЦ «Сильвер молл» обратилось в суд Иркутска, чтобы возобновить работу

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Ходатайство представителей ТРЦ «Сильвер молл» рассмотрят 17 января в Свердловском районном суде Иркутска. Об этом сообщается на сайте суда.

- 12.01.2022 в суд от компании поступило ходатайство о досрочном прекращении исполнения постановления суда, в связи с устранением нарушений, послужившими причиной приостановления, - говорится в сообщении.

Напомним, ТРЦ «Сильвер молл» в Иркутске полностью закрыт по решению суда на 30 дней с 27 декабря. Причина – грубейшие нарушения требований пожарной безопасности. Ранее в официальном аккаунте торгового центра сообщили, что работЫ по исправлению всех нареканий полностью проведены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Когда откроется ТЦ Сильвер Молл в Иркутске. Что об этом известно. ТЦ Сильвер Молл в Иркутске закрыт на 30 дней с 27 декабря. (подробности)