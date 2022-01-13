Решение о слиянии трех больниц рассмотрят в администрации Ангарска 13 января Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 13 января, в администрации Ангарска пройдет личная встреча депутатов городской думы со специалистами министерства здравоохранения Иркутской области, во время которой будет приниматься решение о слиянии трех крупнейших больниц города: перинатального центра, поликлиники №1 и БСМП. Как сообщили корреспонденту «КП»-Иркутск» в пресс-службе администрации Ангарска, официальной информации об оптимизации медицинских учреждений от регионального Минздрава им не поступало.

- Мэрия подготовила обращение в Минздрав с просьбой разъяснить ситуацию и организовать встречи с коллективами медицинских учреждений для их информирования о возможных готовящихся изменениях, - рассказали в администрации Ангарска.

Напомним, ранее медицинские работники Ангарского перинатального центра написали коллективное письмо на имя губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с просьбой пересмотреть решение об оптимизации больниц. Также к обращению приложены подписи медработников роддома. Врачи опасаются, что слияние медучреждений приведет к сокращению рабочих мест и снижению уровня медицинской помощи.

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