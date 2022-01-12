Медики обратились к губернатору с просьбой не объединять три больницы в Ангарске Фото: Алексей ФОКИН

Медицинские работники Ангарского перинатального центра написали коллективное письмо на имя губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. В нем они попросили главу региона пересмотреть и отменить решение об объединении трех крупнейших больниц города: поликлиники №1, БСМП и роддома. Обращение врачей в соцсетях опубликовала газета «Время».

- ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр» достиг высоких медицинских и финансовых показателей, которые значительно лучше показателей в Иркутской области и в Российской Федерации в целом, - отметили сотрудники роддома. - С финансовой стороны – ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр» является во многом самостоятельным и главное - самодостаточным учреждением. За счет экономии денежных средств производится повышение заработной платы, закупается дорогостоящее медицинское оборудование, а также проводятся крупные ремонты без дополнительной нагрузки на областной бюджет.

Также к письму приложены подписи медработников перинатального центра, которые высказались против оптимизации медучреждений. Врачи опасаются, что решение о слиянии больниц приведет к сокращению рабочих мест и снижению уровня медицинской помощи. Главу региона попросили взять этот вопрос на личный контроль.

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