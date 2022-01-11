Стало известно, сколько коек для пациентов с коронавирусом свободно в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области свободно больше 30% коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом. На 11 января в госпиталях региона развернуто 4393 койки. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области со ссылкой на осуществляющую полномочия министра здравоохранения региона Анну Данилову. Она подчеркнула, сформирован запас кислорода для медучреждений в объеме 300 тонн.

- В целом, праздничные дни прошли достаточно спокойно, - отметил глава региона. - Отмечается снижение заболеваемости как по ковиду, так и по ОРВИ. У нас есть запас коечного фонда. Но с учётом высокой контагиозности нового штамма омикрон крайне важно региональной системе здравоохранения быть готовым к увеличению количества заболевших. Поэтому сокращать ковидные койки пока рано.

Также губернатор отметил, что по области необходимо усилить работу по вакцинации населения и ревакцинации для достижения коллективного иммунитета. Напомним, в праздничные дни, со 2 по 6 января, а также 8 и 9 января, прививочные пункты принимали пациентов. За это время полную иммунизацию от COVID-19 прошли 7932 жителей Приангарья. Еще 2349 человек привились первым компонентом, 3765 человек прошли ревакцинацию «Спутником Лайт».

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