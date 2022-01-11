243 жителя Иркутской области заболели коронавирусом 11 января Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На 11 января в Иркутской области зарегистрировано 160 359 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии. За минувшие сутки заболели 243 жителя региона. Об этом сообщают в региональном оперштабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

- В Приангарье с начала пандемии выздоровело 149 637 пациентов с диагнозом COVID-19, - отметили в оперштабе.

К сожалению, были зафиксированы и летальные случаи. На 11 января в регионе зафиксировано 16 смертей от коронавирусной инфекции. Их общее количество увеличилось до 7263. От иных, не связанных с инфекцией, заболеваний за все время скончались 595 человек.

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