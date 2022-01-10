15 пациентов с диагнозом COVID-19 умерли за сутки в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На 10 января в Иркутской области 160 116 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии. За минувшие сутки заболели 288 жителей региона. Лечение от COVID-19 в госпиталях проходит 2065 пациентов, что на 9 больше по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщают в региональном оперштабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

- В Приангарье с начала пандемии выздоровело 148 995 пациентов с диагнозом COVID-19. 918 из них получили отрицательные ПЦР-тесты в минувшие сутки, - отметили в оперштабе.

К сожалению, были зафиксированы и летальные случаи. На 10 января в регионе зафиксировано 15 смертей от коронавирусной инфекции. Их общее количество увеличилось до 7247. От иных, не связанных с инфекцией, заболеваний за все время скончались 594 человека.

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