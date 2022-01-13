Художники с помощью нейросети показали, как бы выглядел Иркутск в человеческом обличии. Фото: Artflow.ai

Как бы выглядел Иркутск в человеческом обличии, представили художники сайта искусственного интеллекта Artflow.ai с помощью нейросети. Столица Восточной Сибири с помощью современных технологий превратилась в обворожительную зеленоглазую шатенку с пухлыми губами.

- Старинный, живописный, самобытный и зеленый город, раскинувшийся на реке Ангаре и сохранивший памятники деревянного зодчества. Иркутск сопровождает невероятная природа во главе с озером Байкал, - так описали город художники.

Так бы, по мнению художников, выглядела бы Москва. Фото: Artflow.ai

Статный брюнет - это Санкт-Петербург. Фото: Artflow.ai

Портрет "очеловеченного" Красноярска с помощью нейросети. Фото: Artflow.ai

Всего художники представили в подборке «портреты» 19 крупных российских городов. Например, столицу России нейросеть воплотила в зеленоглазой русой красавице, а Санкт-Петербург предстал в виде статного брюнета. Также в числе «очеловеченных» городов оказались Казань, Сочи, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, Нижний Новгород, Норильск, Волгоград, Владивосток, Краснодар, Калининград, Тула, Воронеж, Самара, Уфа и Омск.

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